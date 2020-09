Comportements sexuels inappropriés: un courtier immobilier refuse de commenter

Le courtier immobilier Francis Vallée a refusé de donner sa version des faits mardi matin aux journalistes après que huit femmes l’aient accusé publiquement de comportements sexuels inappropriés.

Flanqué de son avocat, le courtier immobilier Francis Vallée est entré et est ressorti des bureaux du comité de discipline de L'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) sans jamais répondre aux questions des journalistes.

Son permis de courtage en immobilier a été officiellement suspendu mardi au terme d'une audience qui a duré environ deux heures. En attendant cette séance, il avait été suspendu provisoirement, la semaine dernière.

Mardi, les témoignages de huit femmes ont été relatés en détail par la syndique adjointe de l'OACIQ, Julie Pinet.

Francis Vallée n'a plus de lien d'affaire avec la bannière Royal LePage qui a mis fin à ses liens d'affaire avec lui, la semaine passée. Il ne peut plus agir en tant que courtier, tant que l'organisme réglementaire de courtage immobilier n'aura pas statué de façon définitive sur son cas.

La police de Gatineau enquête aussi sur des plaintes de natures sexuelles.

Le témoignage d'une des victimes qui allègue avoir cédé aux pressions du courtier pour qu'elle fasse l'amour, en présence des enfants dans la maison, a été relaté. Cette même plaignante, qui ne peut être identifiée comme toutes les autres en raison d'un interdit de publication, s'était aussi confiée à l'Agence QMI.

Pendant que la syndique adjointe Julie Pinet a raconté avec détails les faits allégués provenant des déclarations des plaignantes, le courtier soigneusement vêtu a continuellement pris des notes en n’affichant aucune émotion.

La vice-présidente à l'encadrement à L'OACIQ, Me Caroline Champagne, a qualifié l'affaire Vallée de cas grave et rare, soulignant que le courtier pourra se défendre en temps et lieu aux allégations sérieuses qui pèsent contre lui.

Aucune date n'est encore connue pour débattre du fond de l'affaire, mais une conférence de gestion à ce sujet est prévue le 25 septembre.

Lors de l'audience, on a pu apprendre que la prise de contact avec l'intimé par l'enquêteuse de l'OACIQ avait été difficile, mais que celui-ci a tout de même collaboré à l'enquête portant sur son comportement professionnel avec les plaignantes.

L'affaire est suivie avec intérêt par les médias, et pandémie oblige, l'OACIQ a dû aménager un local doté d'une retransmission vidéo pour accommoder les journalistes qui n'ont pas eu le droit de mettre les pieds dans la salle d'audience disciplinaire.

Paradoxalement, l'intimé était représenté par l'avocat Me Jean Laflamme, celui-là même qui a été sanctionné par le barreau à la suite de propos déplacé à l'endroit d'une avocate.

«As-u déjà fait ça à quatre?» a lancé Me Laflamme à une autre avocate dans un ascenseur dans un hôtel de Gatineau en 2012, lors d'un colloque, en mimant un french kiss avec sa langue.

L'avocate concernée ne l'avait pas trouvé drôle et avait porté plainte au barreau. Questionné là-dessus mardi matin, Me Laflamme a semblé irrité par les questions de QMI, mais n'a rien nié alléguant que tout ceci était public.