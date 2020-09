Cotravail: un espace de «coworking» voit le jour à Matane

La Ville de Matane a inauguré mardi un espace de travail partagé, une initiative audacieuse alors que le télétravail est en vogue en cette période de pandémie.

La Centrale Matanie voit l'engouement pour le télétravail comme un mouvement profitable au lancement d'une telle initiative. La mise en place d'un espace de travail partagé se veut un moyen de briser l'isolement et de permettre le réseautage tout en respectant les mesures sanitaires.

La grande superficie, des tables de six pieds de largeur, le port du masque obligatoire lors des déplacements ainsi que la désinfection des lieux permettront de garder l'endroit sécuritaire pour les usagers, assure-t-on.

«C'est une chance unique de profiter de la COVID pour aller contrer l'isolement, créer des liens, permettre à des gens, qui n'avaient peut-être pas un réseau d'affaires développé avant la pandémie, d'utiliser le nouvel engouement encore plus pour l'aspect travail de la maison, la collectivité, a souligné Sabrina Dion, membre fondatrice et qui loue elle-même un local dans l'établissement. On voulait vraiment profiter de l'aspect technologique qui a été davantage propulsé dans les derniers mois.»

C'est un sondage propulsé par la MRC de la Matanie en mai 2019, qui a permis de confirmer l'intérêt des entrepreneurs à l'instauration d'un concept de coworking à Matane.

Un an s'est avéré nécessaire afin de mettre en place les bases du projet qui a vu le jour malgré le contexte actuel. Selon les responsables, la popularité de la région depuis la période estivale s'avère propice à la venue de travailleurs de villes extérieures.

«Avec la Centrale, la ville de Matane est rendue un pôle stratégique. Il y a des entreprises qui vont venir s'établir, des jeunes entrepreneurs aussi pour qui c'est difficile aujourd'hui de percer. Ici, il va avoir la chance d'avoir des mentors. Cet entrepreneur-là va avoir un sentiment d'appartenance pour la Matanie parce qu'on va l'aider à développer son entreprise, son idée », a indiqué le conseiller municipal de la Ville de Matane, Steve Girard.

Restriction du nombre d’usagers

Une trentaine d'utilisateurs sont admis dans l'ère commune chaque jour, ce qui permettra de remplir les locaux seulement au tiers de leur capacité normale. Une perte de rentabilité est donc escomptée pour la première année.

«On ne s'attend pas que notre première année soit la meilleure. Par contre, je pense qu'on peut quand même tirer notre épingle du jeu en y allant avec le volume», a fait savoir le président, Mathieu Trépanier.

La Centrale Matanie compte toutefois miser sur la venue d'une nouvelle clientèle afin de pallier ce manque: les étudiants. Puisque les cours sont majoritairement en ligne et que certains ne bénéficient pas d'une connexion internet optimale, ils espèrent attirer de nouveaux usagers de manière journalière ou encore sur abonnement mensuel.

«Le potentiel d'avoir des étudiants ici, je pense que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas nécessairement eu s'il y avait eu des cours en présentiel en ce moment dans les universités et les Cégeps. Le fait de les avoir va nous permettre d'essayer de compenser ailleurs», a ajouté M. Trépanier.

Un budget total de 700 000 $ sur une période de cinq ans est prévu pour le déploiement de cette aire de travail partagé. La Ville de Matane a apporté une contribution de 50 000 $ au développement de La Centrale Matanie qui compte 46 membres jusqu'à présent.

L’objectif est d'avoir une centaine d'abonnements d'ici la fin du mois et 250 d'ici la fin de l'année. Les membres de l'équipe espèrent que la fibre entrepreneuriale qui se développe dans les secteurs du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie sera profitable à la venue de clients de la région, mais aussi des grands centres.