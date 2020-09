Échec du gouvernement Legault à faire respecter les règles!

Comment parler de reconfinement quand le gouvernement Legault n’a pas fait respecter les règles sanitaires? Les bottines doivent suivre les babines. Le gouvernement a mis beaucoup de règles en place pour éviter la propagation et le reconfinement, mais il ne les a pas fait respecter. Qui a peur de faire un gros party en ce moment au Québec? Personne! L’exemple n’est pas donné et ceux qui suivent les règles (la majorité) payeront pour tous ceux qui ne les respectent pas.

Désormais, tout le monde sait que le confinement a fait beaucoup de dommages collatéraux. Par exemple, des vies ont été brisées, des carrières et des entreprises ont été détruites, ainsi que l’impact majeur sur nos jeunes en raison de la fermeture immédiate de l’entièreté des écoles du Québec. C’est pourquoi, beaucoup de personnes et d’entrepreneurs survivent en ce moment! Sans parler d’une crainte d’une récession majeure. On ne veut pas retourner là, ce serait un coup fatal pour certains...

Or, je comprends mal comment on peut aujourd’hui parler de reconfinement quand on n’est même pas capable de faire respecter les règles et que les sanctions pour les récalcitrants sont quasiment absentes.

Présentement, le ministre de la Santé et des Services sociaux fait, encore une fois, un appel à la bonne foi de la population pour faire respecter les règles sanitaires. Toutefois, une partie d’entre elle ne fonctionne malheureusement pas aux conseils, mais plutôt à l’obligation et à la peur de représailles. La carotte ou le bâton? C’est tristement le bâton qui fonctionne au Québec.

Monsieur le ministre de la Santé et des Services Sociaux, il est temps d’agir concrètement sur le terrain et d’émettre des contraventions contre les récalcitrants pour que l’exemple soit ainsi donné. Il faut agir immédiatement contre ceux qui ne respectent pas les règles : individus et commerçants. Avant de parler de reconfinement, il faut tout faire pour l’éviter! Les menaces de contraventions ne fonctionnent plus, il faut agir concrètement!

J’étais d’autant plus sidéré en parlant à mon invité, Alexandre Dubé, copropriétaire des restaurants l’Atelier et Ophelia à Québec, lorsqu’il m’a mentionné que depuis des mois aucun inspecteur n’était passé dans son commerce pour vérifier si les règles sanitaires étaient respectées. Lui qui respecte les règles à la lettre pour protéger sa clientèle, se désolait de constater le manque d’inspection. Il dénonce également le manque de clarté de certaines règles qui sèment la confusion chez les restaurateurs et qui n’aide vraiment pas la cause.

Vous pouvez écouter l’entrevue ci-dessous :

Me Jean-Paul Boily, chroniqueur à mon émission Avocats à la barre, dénonce également vivement le manque d’action sur le terrain du gouvernement. Il va même jusqu'à dire que le gouvernement serait un des grands responsables advenant un reconfinement par son incapacité à faire respecter les règles qui l’a lui même mis en place.

Vous pouvez écouter l’entrevue ci-dessous :