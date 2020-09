Encore deux fois plus de chômeurs qu’avant la crise

Le marché de l’emploi au Québec a beau se redresser pour un quatrième mois consécutif, il n’en demeure pas moins qu’il y a encore 193 700 chômeurs de plus qu’en février, moment où le taux de chômage avait touché son plus bas niveau historique.

Le nombre actuel de chômeurs au Québec s’élève à 398 400, soit 95 % de plus qu’en février, juste avant d’être frappé par la pandémie de la COVID-19.

Le taux de chômage pointe présentement à 8,7 %, comparativement à seulement 4,5 % en février. Il avait touché un pic de 17 % en avril, alors que plusieurs secteurs de l’économie avaient été paralysés à la suite du confinement déclenché par les gouvernements de Québec et d’Ottawa.

Le rattrapage

Par rapport aux 820 000 emplois perdus en mars et avril derniers à cause de la COVID-19, le Québec en a récupéré 630 000 en l’espace des quatre mois allant de mai à août.

Ainsi, les quelque 190 000 emplois qui restent à pourvoir pour revenir au niveau de février dernier représentent 23 % des emplois perdus lors des deux mois catastrophiques de la pandémie du coronavirus.

Malheureusement, près de 77 % des emplois non encore récupérés sont des emplois à temps plein. Ce qui pèse lourd sur l’économie.

Les meilleurs secteurs

Au sein des services, ce sont les secteurs du commerce, de l’enseignement et celui des soins de santé et des services sociaux qui affichent le plus haut taux de récupération des emplois perdus en mars et avril.

À vrai dire, ces trois secteurs de l’économie québécoise présentent aujourd’hui le même nombre d’emplois qu’en février, ayant ainsi effacé la totalité des pertes d’emplois subies au plus fort de la fichue pandémie.

Les pires secteurs

Vous ne serez pas surpris d’apprendre que le secteur qui en arrache le plus, c’est celui de l’hébergement et de la restauration.

Il accuse encore une perte de 52 500 emplois par rapport au niveau d’emploi de février dernier. Cela représente près de 40 % de la totalité des emplois perdus dans ce secteur à cause de la COVID-19.

Autre secteur qui tire passablement de la patte... c’est celui de l’information, de la culture et des loisirs. Pour revenir au niveau de février, il reste à combler 23 700 emplois, soit 47 % de l’ensemble des emplois récemment perdus.

Dans le secteur du transport et de l’entreposage, la situation n’est guère plus rose. Sur les 43 400 emplois perdus, il en reste 25 300 non encore rétablis, voire près de 60 %.

Industrie des biens

Nouvelle encourageante. Quelque 81 % des emplois perdus ont été recouvrés dans les secteurs primaire, de la construction, de la fabrication, des services publics.

C’est du côté « fabrication » qu’il reste le plus grand nombre d’emplois à recouvrer, soit 25 300. La construction affiche pour sa part un recul de 11 900 emplois à regagner.

Quand on se compare

Des quatre principales provinces canadiennes, c’est le Québec qui s’en tire le mieux sur le marché de l’emploi.

Avec son taux de chômage de 8,7 %, le Québec fait bien meilleure figure que l’Ontario (10,6 %), la Colombie-Britannique (10,7 %) et l’Alberta (11,8 %).

On ne lâche pas !