«Josélito au coeur du monde»: de nouvelles confidences signées Josélito Michaud

Avec sa nouvelle série documentaire «Josélito au coeur du monde», Josélito Michaud retourne en quête de ce que l’être humain a de plus touchant. Pour cette production de sept épisodes, il aborde de poignants sujets tels que le pardon, la guérison, la transformation et le dépassement, entre autres.

Dans le premier épisode attendu sur ICI Radio-Canada Télé le 12 septembre, l’animateur s’entretient avec Daniel Benson, un homme qui a tué son beau-père, violent avec sa mère, alors qu’il venait à peine d’atteindre l’âge adulte. L’homme revient sur cet épisode, tout comme sa mère et sa demi-soeur. Puis, Josélito Michaud s’assoit devant Caroline et Amy, respectivement tante et soeur de Frédéric Gingras, auteur de deux meurtres - en plus d’avoir blessé trois personnes - lors d’une cavale meurtrière.

Au fil des semaines, la série documentaire donnera également la parole aux mères porteuses, à des gens accusés injustement, à d’autres ayant vécu un attentat ou encore à certains ayant décidé de changer complètement de vie. On reviendra notamment sur l’attentat de la grande mosquée de Québec, l’attentat survenu au Collège Dawson et à la tuerie perpétrée à la Polytechnique de Montréal.

«Josélito au coeur du monde», les samedis à 20 h, sur ICI Radio-Canada Télé.