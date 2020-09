La XFL : c’est non pour Johnny Manziel

L’ancien quart-arrière des Alouettes de Montréal Johnny Manziel n’a pas l’intention de tenter sa chance au sein de la XFL et s’estime heureux d’être à la retraite du football professionnel.

L’homme de 27 ans est certes content de voir l’acteur et ex-joueur de la Ligue canadienne (LCF) Dwayne «The Rock» Johnson prendre les rênes – en compagnie de Gerry Cardinale - de la ligue ayant déclaré faillite en avril, au cœur de la crise du coronavirus. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que le choix de premier tour des Browns de Cleveland au repêchage 2014 de la NFL souhaite retourner sur les terrains.

«Écoutez, je me suis retiré... mais vous savez que tout ce que touche The Rock se transformera en or. Toutefois, je crois que le football est un peu derrière moi, a déclaré l’ancien gagnant du trophée Heisman au site TMZ, vendredi dernier. J’essaie seulement de réaliser d’autres choses dans la vie qui me rendront heureux, c’est tout.»

Une porte toujours ouverte?

Malgré cette déclaration, celui ayant porté l’uniforme des Moineaux en 2018 garde une porte ouverte quant à un retour au jeu.

«Il ne faut jamais dire jamais, n’est-ce pas? Je suis encore un gars très athlétique, je peux toujours aller m’entraîner et accomplir beaucoup de trucs, a-t-il admis. Si je ne prends pas un ballon de football dans mes mains, je ne me sens pas normal. Néanmoins, voyons voir où le reste de ma vie me mènera. Nous partirons de là.»

Manziel a disputé 14 matchs en deux ans avec Cleveland. Après son passage dans la LCF avec les Tiger-Cats de Hamilton et les Alouettes, il a tenté sa chance au sein de l’Alliance of American Football, mais celle-ci a mis fin à ses activités après huit semaines d’activités à la saison 2019.