L’Angleterre interdit les rassemblements de plus de 6 personnes

LONDRES | Les rassemblements de plus de six personnes vont être interdits à partir de lundi en Angleterre pour lutter contre l’épidémie de nouveau coronavirus, qui enregistre une poussée au Royaume-Uni, notamment chez les jeunes, a annoncé le gouvernement britannique.

Fixée actuellement à 30 personnes, cette nouvelle limite s’appliquera « aux rassemblements à l’intérieur et à l’extérieur, dans les logements privés, les espaces publics extérieurs et des lieux comme les pubs et les restaurants », ont indiqué les services du premier ministre Boris Johnson avant une conférence de presse mercredi après-midi.

« Nous devons agir maintenant pour empêcher le virus de se répandre », doit déclarer le dirigeant conservateur, selon le communiqué.

« Nous simplifions et renforçons les règles sur les contacts sociaux pour les rendre plus faciles à comprendre et à appliquer pour la police », doit-il ajouter. « Il est absolument essentiel que les gens se soumettent à ces règles ».

Les exceptions concernent les ménages de plus de six personnes, les écoles, les lieux de travail, les mariages, les funérailles ou les sports d’équipe organisés conformément aux consignes sanitaires.

Les contrevenants risquent une amende de 100 livres sterling (environ 100 euros), qui sera doublée à chaque récidive jusqu’à un maximum de 3 200 livres.

Au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d’Europe avec plus de 41 500 morts, chacune des quatre nations constitutives décide de ses propres mesures sanitaires, le gouvernement de Londres étant compétent uniquement pour l’Angleterre.

Des reconfinements locaux ont déjà été mis en place pour contenir des flambées de la maladie Covid-19, afin d’éviter un nouveau confinement au niveau national, dévastateur pour l’économie.

À Bolton (nord-ouest de l’Angleterre), les restrictions ont été renforcées mardi en raison d’une forte hausse des contaminations, notamment chez des personnes dans la vingtaine et la trentaine.

Avec 120 cas par 100 000 habitants, cette ville du nord-ouest de l’Angleterre enregistre « le taux d’incidence le plus élevé du pays », a déclaré le ministre de la Santé, Matt Hancock, à la Chambre des Communes.

Seules les ventes à emporter y sont désormais autorisées dans les restaurants et pubs de cette ville d’environ 280 000 habitants, et tous les établissements doivent fermer entre 22h00 et 5h00. Les visites sont réduites dans les maisons de retraite et les rencontres entre personnes de foyers différents sont interdites.

Si le nombre de décès dus au virus est au plus bas depuis mars, le nombre de nouveaux cas positifs est en hausse, comme dans d’autres pays d’Europe. Il a atteint 2 460 mardi — un des niveaux les plus élevés enregistrés depuis mai —, portant le total à 352 560.

Le gouvernement britannique va également lancer mercredi une campagne d’information dans les médias pour sensibiliser le public, à l’approche de l’hiver, à l’importance de se laver les mains, de porter un masque et de respecter la distanciation sociale.

De son côté, le Pays de Galles a mis en place mardi son premier confinement local, en interdisant les entrées et sorties, sans excuse valable, du comté de Caerphilly au moins jusqu’à octobre.