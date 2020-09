Dimanche, il faisait beau. J’ai demandé à mon fils ce qu’il voulait faire. « Aller au Parc Safari ! », m’a-t-il répondu sans hésiter.

Saute dans l’auto, on va voir les n’animaux !

HURLER AVEC LES LOUPS

À l’entrée du Parc Safari, il y a des statues en forme d’éléphant.

« Ne montez pas sur les statues ! », peut-on lire sur des pancartes.

Que faisaient la plupart des gens ? Ils photographiaient leurs enfants qui étaient montés sur les statues.

À l’intérieur du parc, c’est écrit partout en grosses lettres : « Ne baissez pas les vitres de votre auto, ne sortez pas de votre véhicule et ne nourrissez pas les animaux ! »

Que faisaient certains tapons ? Ils baissaient les vitres de leur auto, ils sortaient de leur véhicule et ils nourrissaient les animaux.

Dans le tunnel en vitre qui traverse l’aire des félins, c’est écrit en grosses lettres : « Ne tapez pas sur la vitre ! »

Que faisaient les tapons ? Ils tapaient sur la vitre.

L’autre jour, dans l’aire des loups du Parc Oméga, c’était écrit en grosses lettres : « N’imitez pas le hurlement des loups, ça stresse les bêtes ! »

Que faisaient les tapons ? Ils imitaient le hurlement des loups.

Etc., etc.

C’est comme ça : les livreurs livrent, les boulangers boulangent et les tapons taponnent.

Ils ne peuvent s’en empêcher, c’est dans leur nature.

FJÄLLBO ET NYSKÖLJD

Alors, ne vous surprenez pas que certains tapons aient décidé d’aller dans un bar de karaoké en pleine pandémie !

Tu as beau répéter toutes les cinq minutes « Ne mettez pas votre tête dans le four micro-ondes ! », il va toujours y avoir un pourcentage de tapons qui vont mettre leur tête dans le four micro-ondes.

Ça prend toute sorte de monde pour faire un monde : des avaleurs de sabres, des Hells Angels, des collectionneurs de timbres... et des tapons.

Les gens se demandent pourquoi on n’a pas dit Non au confinement, comme en Suède.

Ça va peut-être vous surprendre, mais il y a une différence fondamentale entre la Suède et le Québec.

En Suède, il y a des Suédois.

Eh oui.

Et les Suédois sont hyper disciplinés. Le pourcentage de tapons y est très peu élevé.

Ce n’est pas parce qu’on achète des commodes avec des noms bizarres et qu’on mange des petites boulettes de viande dans des gros magasins de meubles jaunes et bleus qu’on est disciplinés comme les Suédois.

Il n’y a jamais eu d’étude sur la question, mais je suis sûr que si on décidait de mesurer le pourcentage de tapons au Québec, le résultat nous étonnerait.

On doit être dans les 10 premiers.

UN FRONT DE BŒUF

C’est à cause de notre passé de coureurs des bois.

Le Québécois a une tête de cochon et un front de bœuf.

Quand on marche, on envoie promener les cyclistes et les automobilistes. Quand on fait du vélo, on envoie promener les piétons et les automobilistes. Et quand on se promène en auto, on envoie promener les piétons et les cyclistes.

Même politiquement, on résiste, on s’entête, on se cabre : on dit Non à la Constitution et Non à l’indépendance !

Plus bucké que ça, t’as un panache.

Et après, on s’étonne que certains veuillent chanter Agadou dans des bars, tassés les uns contre les autres...