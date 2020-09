Québec et France: dix films attendus

Après des mois de disette, les cinéphiles auront une grande variété de films à se mettre sous la dent cet automne. En plus des nouveaux James Bond, Wonder Woman et autres gros canons hollywoodiens attendus sur nos écrans, plusieurs longs métrages québécois et français de tous les genres prendront l’affiche au cours des prochaines semaines. En voici dix à surveiller de près :

Nadia, Butterfly (18 septembre)

Photo d’archives

Seul film canadien à faire partie de la sélection officielle du Festival de Cannes cette année, ce second long métrage du réalisateur Pascal Plante (Les faux tatouages) met en vedette la nageuse olympique Katerine Savard dans le rôle d’une jeune femme qui se prépare mentalement à tirer un trait sur sa carrière d’athlète de haut niveau en participant à ses derniers Jeux olympiques. Nadia, Butterfly prendra l’affiche le 18 septembre, deux jours après avoir été présenté en ouverture du Festival de cinéma de la ville de Québec.

De Gaulle (25 septembre)

Photo courtoisie

L’acteur Lambert Wilson enfile le costume du général de Gaulle dans ce drame biographique qui relate le parcours du célèbre héros de guerre français qui a été élu président de la République en 1959. Le film, réalisé par le cinéaste Guillaume Le Bomin (Nos Patriotes) s’attarde particulièrement à la vie et aux combats personnels de de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu’il menait la résistance française contre les nazis.

Radioactive (18 septembre)

Photo courtoisie

L’actrice britannique Rosamund Pike se glisse dans la peau de la scientifique Marie Curie dans ce drame biographique réalisé par la cinéaste franco-iranienne Marjane Satrapi (Persepolis). Présenté en clôture du Festival de Toronto l’an passé, Radioactive s’intéresse au parcours de Marie Curie alors qu’elle et son futur époux Pierre Curie menaient des recherches sur la radioactivité à Paris, à la fin du 19e siècle.

La déesse des mouches à feu (25 septembre)

Photo d’archives

Pour son retour au cinéma, huit ans après la sortie de son drame Inch’Allah, la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette a choisi de porter à l’écran le percutant roman La déesse des mouches à feu de l’auteure Geneviève Pettersen. Le film, qui a été présenté en première mondiale à la Berlinale en février dernier, relate le passage à l’adolescence d’une jeune fille de 16 ans (Kelly Dépeault), au milieu des années 1990.

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait (2 octobre)

Photo courtoisie

L’acteur franco-québécois Niels Schneider joue un des rôles principaux de cette nouvelle comédie romantique du cinéaste français Emmanuel Mouret (Changement d’adresse, Un baiser s’il vous plaît) qui met aussi en vedette Camélia Jordana, Julia Piaton et Émilie Dequenne.

Souterrain (9 octobre)

Photo courtoisie

Deux ans après la sortie de Chien de garde, la cinéaste Sophie Dupuis propose un second long métrage dont l’intrigue se déroule dans le monde minier de Val-d’Or, en Abitibi. Souterrain, qui réunit à l’écran Théodore Pellerin, Joakim Robillard et James Hyndman, sera dévoilé en première mondiale le 7 octobre prochain, en ouverture du Festival du nouveau cinéma de Montréal.

Les vieux chums (6 novembre)

Photo courtoisie

Ce 10e long métrage du vétéran cinéaste Claude Gagnon (Kenny, Kamataki) met en scène un homme de 50 ans (Patrick Labbé) qui revient au Québec après avoir passé plusieurs années à l’étranger. En phase terminale, il demandera à son vieil ami de jeunesse (Paul Doucet) de l’aider à finir ses jours.

Maria Chapdelaine (11 décembre)

Photo courtoisie

La jeune actrice et militante environnementaliste Sara Montpetit prête ses traits au mythique personnage de Maria Chapdelaine dans cette nouvelle adaptation du roman de Louis Hémon réalisée par le cinéaste Sébastien Pilote (Le vendeur, Le démantèlement). Émile Schneider, Sébastien Ricard, Hélène Florent et Antoine Olivier Pilon font aussi partie de la distribution de ce drame d’époque ambitieux attendu sur nos écrans quelques semaines avant Noël.

My Salinger Year (23 octobre)

Photo courtoisie

Lancé en février dernier lors de la soirée d’ouverture de la prestigieuse Berlinale, ce nouveau film anglophone du cinéaste québécois Philippe Falardeau (Monsieur Lazhar) débarquera enfin sur nos écrans le 23 octobre, soit six jours après avoir clôturé la prochaine édition du Festival du nouveau cinéma de Montréal. Mettant en vedette Margaret Qualley et Sigourney Weaver, My Salinger Year suit les tribulations d’une jeune femme qui se déniche un boulot comme assistante d’une agente littéraire à fort caractère, dans le New York des années 1990.

Été 85 (13 novembre)

Photo courtoisie

Un des beaux succès de l’été au box-office français, ce nouveau film du réputé cinéaste François Ozon (Grâce à Dieu, 8 Femmes) est attendu sur nos écrans à la mi-novembre. Été 85 relate une histoire d’amour entre deux adolescents sur la côte normande durant l’été 1985.