Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 8 septembre:

«Le petit carnet noir»

Curieuse de savoir ce qui se cache dans l’agenda électronique de son amoureux, Stacy, une productrice télé, en explore le contenu et découvre, à sa grande surprise, une longue liste d’anciennes conquêtes. Comédie romantique mettant en vedette la regrettée Brittany Murphy.

Mardi, 9h, ICI Radio-Canada Télé.

«JiC»

Le monde du sport sera couvert sous tous ses angles par Jean-Charles Lajoie, de retour à la barre de «JiC», son rendez-vous quotidien. Armé de son franc-parler et aux côtés de ses collaborateurs, il s’intéressera à ce qui fait bouger les athlètes comme le hockey, le football, le soccer, le tennis et le baseball, entre autres.

Mardi, 17h, TVA Sports.

«Première ligne: chaque seconde compte»

Immersion sous haute tension dans l’univers professionnel des employés des centrales 911 basées à Laval, Québec et Sherbrooke. Quand un aîné s’étouffe et qu’un jeune enfant pleure, la tête coincée dans un bol, il faut réagir efficacement et promptement. Chaque appel comporte son lot de défis.

Mardi, 19h, TVA.

«Arrête ou ma mère va tirer»

Le temps de cette comédie d’action, ce n’est pas Sylvester Stallone que les malfaiteurs doivent craindre, mais plutôt Estelle Getty qui joue... sa mère. Malgré les réticences de son fils, cette dernière décide de mener une enquête après avoir été témoin d’un crime.

Mardi, 20h, Prise 2.

«Unforgotten: le passé oublié»

Début de cette série policière britannique qui propose la découverte d’un squelette prisonnier d’un immeuble démoli, à Londres. L’inspectrice en chef Cassie et le sergent Sunny, qui ont demandé une analyse du cadavre, apprennent ensuite que la mort a été brutale.

Mardi, 21h, Télé-Québec.

«Hollywood rénove»

L’actrice américaine Viola Davis souhaite offrir un cadeau digne de ce nom à sa meilleure amie et colocataire, qu’elle côtoie depuis 30 ans. Elle fait alors appel aux services des frères Scott qui consacrent temps et énergies à créer un paisible sanctuaire pour la jeune maman.

Mardi, 21h, Canal Vie

«De la musique pour le cerveau»

Les pouvoirs de la musique vont bien plus loin que le simple fait de rendre les gens heureux ou de les inciter à bouger. Cet art a aussi des bienfaits sur la plasticité et l’anatomie des humains, comme le démontre ce documentaire.

Mardi, 22h, ICI Explora.