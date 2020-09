Retour de «Cochon dingue»: «ce show-là me colle à la peau» - Pascal Barriault

De nature curieux et motivé par une soif d’apprendre, Pascal Barriault a repris, comme ses collègues, les tournages du magazine jeunesse «Cochon dingue», actuellement rediffusé sur Unis TV et dont la cinquième saison doit être dévoilée en janvier prochain par Télé-Québec.

Après une participation à plus de 230 épisodes nés devant les caméras, le dynamique animateur emmagasine toujours des informations.

«Dans la vie, je fais autre chose : de la réalisation, de l’écriture. Je suis un curieux aussi, confie-t-il. C’est une émission que j’aurais regardée jeune. Encore aujourd’bui, j’apprends. Hier, j’ai appris que les mots “orque” et “moustiquaire” sont féminins. [rires] [...] J’aime apprendre, ça fait partie de moi. Ce show-là me colle à la peau.»

Pas surprenant qu’il en soit ainsi quand on sait qu’il a travaillé au développement du projet, qu’il a signé divers textes des saisons 1 et 2, en plus de réaliser quelques topos extérieurs.

PHOTO COURTOISIE/UNIS TV

Familiarité conservée

De retour sur le plateau depuis plusieurs semaines, Pascal Barriault et l’équipe de «Cochon dingue» ont appris à négocier avec les aléas de la pandémie pour développer des thèmes tels que l’Égypte, l’horloge et le drapeau.

«On n’a pas les problèmes des fictions lourdes, car on reste un magazine, explique-t-il. Mais on est parfois quatre à l’écran, donc les deux mètres deviennent un peu complexes. Le studio n’est pas plus grand, mais on trouve des façons différentes de tourner les segments.»

Selon l’artiste, la complicité évidente qu’il partage avec Pascal Morrissette, Valérie Chevalier et Marilou Morin n’est pas affectée le moins du monde par la distanciation sociale nécessaire.

«La chimie est là, elle existe. Je ne pense pas que c’est nécessairement la proximité dans le cadre qui crée ça. Après, on va le présenter d’une autre façon, avec plus de gros plans. On a eu des échos de gens qui ont vu les premiers montages de cette nouvelle saison, qui disent qu’on n’a pas perdu cette chimie et que l’effet néfaste de la COVID-19 ne se fait pas ressentir dans le rythme et le plaisir à regarder l’émission.»

PHOTO COURTOISIE/UNIS TV

Des ajouts

Aimé des jeunes et primé à juste titre, le magazine conservera la formule qui en a fait un succès d’écoute et d’estime, mais «”Cochon dingue” est un terrain de jeu, ce qui fait qu’il y a de nouveaux segments, de nouvelles idées qui émergent à chaque saison», précise Pascal Barriault.

Avec un de ses coanimateurs, celui que les enfants aiment beaucoup en tant que Capitaine Jeux de mots se permet d’ailleurs de saupoudrer de gags certaines de ses interventions.

«J’ai fait l’École nationale de l’humour avec Pascal Morrissette. On a une belle complicité humoristique, on se comprend. Des fois, on a à peine besoin de se parler. On a animé d’autres émissions ensemble, donc souvent, pendant les lectures et les répétitions, jusqu’aux tournages et même aux tournages, on ajoute des choses, des gags, pour que ce soit plus “funny”, que ça nous ressemble.»

Au plus fort de la COVID-19, Pascal Barriault est également devenu «le gars des dictées», en profitant pour apprendre le nouveau français et mettre à jour ses connaissances alors qu’il a lu, avec Valérie Chevalier, «La dictée complètement dingue».