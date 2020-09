Trump enfin rattrapé par son passé?

C’est aujourd’hui que les passionnés de politique et de potins pourront lire la prose de Michael Cohen, l’ancien avocat et confident de Donald Trump. Les extraits diffusés avant la parution ne manquent pas de détails salaces et de révélations sur les pratiques douteuses du président, autant en affaires qu’en politique.

Vais-je lire Disloyal: A Memoir? Probablement pas. J’ai mieux à faire et, malgré les détails précis présentés par Cohen, nous connaissions déjà cette histoire. Donald Trump n’a jamais été autre chose que l’homme qu’on nous présente ici. Ce qu’on doit plutôt surveiller, ce sont les effets des nombreuses publications des dernières semaines.

La nièce de Donald Trump a d’abord déballé sans pudeur un climat familial malsain. Les anecdotes confirment que l’appât du gain et la quête de pouvoir sont les deux motivations d’un homme prêt à tout pour s’imposer. Les détails entourant le déroulement de quelques procès impliquant Donald Trump nous permettent aussi de confirmer son statut de roi de l’entourloupe.

À ces récits, nous pouvons ajouter, depuis la semaine dernière, le reportage de The Atlantic (les propos du président sur les soldats tombés au combat) et le livre de Michael Cohen. Dans un cas comme dans l’autre, des proches du président et des collaborateurs confirment ce qui circule abondamment dans les médias. Vous aurez peut-être noté que même Fox News est maintenant divisée et qu’on peine à présenter un front uni pour défendre le président.

Fox News fut fondé par et pour des républicains qui se cherchaient une stratégie pour atteindre directement les électeurs et faire la promotion d’un programme plus conservateur. Si les vedettes du célèbre réseau s’accrochent toujours à Donald Trump, les véritables journalistes qui travaillent pour la chaîne ne peuvent plus dissimuler la vérité, tellement les témoignages sont accablants.

Je ne doute pas que les partisans du président, aux États-Unis et ici, vont continuer de se porter à sa défense, et qu’on n’ébranlera pas sa base électorale. Ils connaissent déjà le moineau et ne se formalisent pas de son attitude, de ses frasques, de ses fraudes ou de ses mensonges.

On criera une fois de plus au complot, tout en s’empressant de souligner que tous les politiciens sont véreux. Les Clinton ont fait pire! S’il est vrai que Donald Trump n’est pas le premier président peu qualifié, le premier menteur ou le premier tricheur, il atteint malgré tout des «sommets» et il représente un réel danger.

En 2016, les électeurs ont pardonné beaucoup de choses au président parce qu’il représentait la nouveauté dans un régime qui ne manque pas de faiblesses et de carences. Un homme aussi indépendant que lui saurait drainer le marécage et secouer la tradition pour ébranler l’État profond.

Tout ce qui circule comme informations fâcheuses sur le président depuis le milieu de l’été ne nous apprend rien de bien nouveau sur l’homme qui occupe le Bureau ovale. Il s’est toujours comporté de la même manière.

Pour l’élection 2020, Donald Trump doit défendre un bilan qui est bien mince et, surtout, tenter de préserver les acquis de 2016. Une catégorie d’électeurs est toujours attirée par le Parti républicain, mais les sondages révèlent qu’ils pourraient exceptionnellement voter pour Biden parce qu’ils en ont assez du cirque quotidien dans lequel les entraîne le 45e président.

Donald Trump est un habitué des marécages, ceux qu’ils fréquentaient étaient plus vastes et plus riches que celui de Washington. Peut-être s’en souviendra-t-on le 3 novembre.