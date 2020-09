Une occasion ratée pour Antoine Bibeau

S’il n’avait pas dû être opéré aux hanches, le gardien québécois Antoine Bibeau aurait très bien pu se retrouver devant le filet de l’Avalanche du Colorado lors des séries éliminatoires.

«C'était la première fois que je me blessais, a-t-il indiqué, dans une entrevue publiée mardi sur le site web francophone de la Ligue nationale de hockey. La décision d'être opéré n'a pas été facile à prendre. Mais je n'avais plus le choix parce que je ne pouvais plus jouer à mon plein potentiel. C'est maintenant chose du passé et je suis prêt à revenir fort.»

Bibeau, 26 ans, sait trop bien qu’il aurait pu être appelé en renfort à la suite des blessures subies par Philipp Grubauer et Pavel Francouz. Après tout, c’est lui qui était le gardien numéro trois de l’Avalanche au début de la saison 2019-2020. Il a même disputé deux matchs avec l’équipe du Colorado au mois de novembre.

«C'est sûr que j'y ai pensé, a-t-il admis, faisant allusion à l’acquisition et l’utilisation de Michael Hutchinson par l’Avalanche dans la série perdue face aux Stars de Dallas. C'est vraiment "plate", mais je n'y peux rien.»

Le gardien originaire de Victoriaville, qui se dit remis parfaitement de ses opérations aux hanches subies en décembre et en janvier, risque de devenir joueur autonome sans compensation au terme des présentes séries éliminatoires. Il espère de tout cœur obtenir une autre chance de se faire valoir.