PAYEUR, Benoît



À Lanoraie, le 19 mai 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Benoît Payeur, époux de feu Marie Berthe Ménard.Il laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Michel), ses petits-enfants Mylène et Yannick, ses arrière-petits-enfants Lyah, Jaymie, Isak et Louka ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera pour les condoléances le samedi 12 septembre entre 14h et 16h30 à :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Une cérémonie suivra au salon dès 16h30.Le port du masque est obligatoire.