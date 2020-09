ST-JEAN, Armand



Le samedi 4 avril 2020 est décédé M. Armand St-Jean, époux de feu Mme Géraldine Perreault, fils de feu M. Armand St-Jean et feu Mme Joseph-Anne Lamarche, tous citoyens de Saint-Esprit.Il laisse dans le deuil sa soeur Rolande (feu Pierre-Paul Cousineau), sa belle-soeur Michèle Lizotte (feu René), ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis.Les funérailles se tiendront le samedi 26 septembre 2020, à l'Église de la municipalité de Saint-Esprit, rue Saint-Isidore. La famille recevra les condoléances dès 14 h, puis le service religieux sera célébré à 15 h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des messages de condoléances (www.memoria.ca). À sa mémoire, des dons à la Société de recherche sur le cancer (https://dejouerlecancer.ca) seraient appréciés.