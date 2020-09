DUMAIS, Claude



À Ste-Agathe-des-Monts, le 28 août 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Claude Dumais.Il laisse dans le deuil son fils Max (Stéphanie Scott), ses petits-enfants Charles et Maïka Dumais, son frère Gilles Dumais, sa belle-soeur Diane (Graham) Dumais, son neveu Érik Dumais, sa nièce Julie Dumais ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 11 septembre 2020 de 13h à 17h au complexe funéraire :La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Ste-Agathe-des-Monts pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du cancer de la prostate serait apprécié en sa mémoire.