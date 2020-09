GERVAIS, Maurice



De Ste-Julie, le 15 juin 2020, à l'âge de 61 ans, est décédé M. Maurice Gervais, conjoint de Lyne Turcotte.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles Mélanie (Mathieu) et Christine (Christian), ses petits-enfants Jérémy, Amélia, Mégane, Nellie et Mila, les enfants et petits-enfants de sa conjointe, Anastasia, Layla, Alicia, ses soeurs, ses frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 25 septembre de 13h à 20h et le samedi 26 septembre de 9h30 à 14h15 au complexe funéraire:Un hommage aura lieu samedi à 14h15 en la chapelle du complexe.