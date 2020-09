Labelle, Jean-Marc



À son domicile, entouré de ses proches, le 9 avril 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Labelle, conjoint de madame Lyette Lamoureux, demeurant à Shefford.Outre sa conjointe Lyette, il laisse dans le deuil ses enfants: Caroline (Hyman), Marc-André (Nancy), Jean-Charles (Jessica) et Lysa-Jessica (Charles); ses petits-enfants: Andrée-Anne, Chloé, Charles-Éloï, Charles-Olivier, Mylina. Il était le frère de feu Pierre Labelle (Carole L'Héreault), le beau-frère de feu Luc Lamoureux (Yolande), il laisse également dans le deuil sa belle-soeur de coeur: Colette (Bertrand Ostiguy), ses cousines: Danielle, Carole, Christine et leur conjoint, ainsi que ses amis proches Denis (Marthe) et Gaétan, ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille désire remercier le Dr François Lamontagne et toute l'équipe de CHUS, le Dr Réjean Ménard ainsi que l'équipe de soins à domicile du CLSC de Granby pour leur soutien et les bons soins prodigués.La crémation a eu lieu à Granby au crématorium Les Jardins Funéraires Bessette.Selon les recommandations du gouvernement du Québec, le port du masque ainsi que la distanciation sociale sont obligatoires. Les mots de sympathie sont à préconiser via notre site web: www.famillebessette.comLa famille recevra les témoignages de sympathie au salon997 RUE DES COLOMBESGRANBY, QC J2J 2R2Tél.: 450-777-1171 ou 1-888-730-6666 / Téléc.: 450 777-4393 / www.famillebessette.comle vendredi 11 septembre 2020 de 14h à 16h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 12 septembre 2020 à compter de 9h. Les funérailles auront lieu ce même jour à 11h en l'église Ste-Famille.En guise de sympathie, un don à la Fondation du CHUS serait apprécié. Des formulaires seront disponibles au salon ou en ligne:www.fondationchus.org/