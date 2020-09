BRULÉ, Jeannette (Allard)



C’est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Mme Jeannette Brulé, à Laval, le 17 août 2020 à l’âge de 95 ans.Épouse de feu Guy Allard, elle laisse dans le deuil ses enfants Denis (Jinous), Johanne, Danièle (Pierre), Marc (Chantal), feu Sylvie, Élaine (Luc), Louise (Renaud), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, ainsi que ses belles-soeurs Nicole et Marguerite.La famille recevra les condoléances, mercredi le 7 octobre 2020 de 13h à 14h, suivi d’un hommage à la vie de 14h à 15h au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7514-342-8000L’inhumation au cimetière aura lieu par la suite dans l’intimité, en présence de ses enfants uniquement.