BOURGET née POIRIER, Oliva



À St-Urbain Premier, le 24 mars 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Oliva Poirier, épouse de feu M. Joseph Henri Bourget.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (feu Raymond), Gilles (Johanne), Claudine (feu Gilles), Noelline, Henri (Christiane), Jean-Pierre, Robert (Suzane), Marielle (Gérard), Yves (Diane), Bertrand (Francine), sa soeur Claudette, ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, autres parents et amis.Elle était la mère de feu Noël et de feu Pierre.La famille et les proches recevront les condoléances, samedi le 12 septembre 2020 à compter de 10h30 en l'église de Saint-Urbain Premier. Les funérailles suivront à 11h et de là au cimetière de Mercier pour l'inhumation.MICHEL THÉRIAULT INC.450-699-1717 www.rfmtheriault.ca