Gohier, Yvon



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès subit de M. Yvon Gohier, époux de feu Mme Germaine Lambert, à son domicile de Saint-Sauveur-des Monts, le 30 août 2020, à l'âge de 85 ans.Il est allé rejoindre son épouse, ses parents, ses frères et soeurs, son filleul, ses cousin(e)s, autres membres de la famille et de nombreux amis.Il laisse dans le deuil sa fille Isabelle (Martin Beaudoin), son petit-fils adoré Alex, sa soeur Pierrette (feu Léopold Ouimet), ses beaux-frères et belles-soeurs, son neveu André Giroux, ses autres neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.Les rituels funéraires se dérouleront privément et sur invitation.Direction :Un merci particulier à M. Yves Paquette, d'abord voisin puis ami de la famille pour sa présence rassurante, sa bienveillance envers mon père durant toutes ces années. Merci de pouvoir compter sur toi en tout temps.Même si mon père était en bonne forme, il a vécu des épisodes plus difficiles. Merci à tous les médecins, professionnels de la santé, et à toutes les personnes qui ont contribué à l'optimisation de sa santé; il a toujours reçu d'excellents soins.Merci à tous ceux qui lui ont rendu service durant l'épisode de la Covid.Mon père aimait la vie. Il disait souvent qu'il avait une belle vie, exactement celle qu'il avait voulue. Je pense qu'on peut dire qu'il nous a quittés comme il le souhaitait. Son départ laissera un grand vide. Ceux qui le connaissent seront certes d'avis qu'il est une personne exceptionnelle. Je suis très reconnaissante et privilégiée d'avoir un père comme lui. Merci pour tout papa.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal et/ou à la Fondation PalliAmi, (palliami.org), à la mémoire de Germaine Lambert.