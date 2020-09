PERRON, Claude



À Montréal, le 3 septembre 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé Claude Perron. Fils de feu Norbert Perron et feu Antoinette Dulude, il laisse dans le deuil son conjoint Lucien (Luc) Rochon, ses soeurs Hélène (feu Roland Palardy) et Margot (Gilles Deragon), ainsi que plusieurs nièces et neveux.Il rejoint ses frères Gérard, Denis et Bernard Perron ainsi que sa soeur Simone Perron Beaudry (Laurent Beaudry).En raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, une cérémonie aura lieu dans l'intimité.Vous pouvez transmettre vos condoléances à la famille à partir du site internet du Complexe funéraire Demers ou par un don à la Maison Victor-Gadbois.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel des soins palliatifs du Centre hospitalier de Verdun.www.salondemers.com