AUCLAIR, Rolande



À Montréal, le 4 septembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Rolande Auclair, épouse de feu Luca Petrelli, prédécédée de son fils Richard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Danielle), Ginette, Louise, ses petits-enfants Geneviève (Charles-Étienne), Élisabeth, Alexandre, David et Vanessa, son arrière-petit-fils Édouard et de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le lundi 14 septembre, à compter de 10h00 au salon funéraire. Les funérailles seront célébrées en l'Église St-François D'Assise à 14h00 suivies de l'inhumation au cimetière St-François D'Assise.www.salonfunerairelfc.com