LEVESQUE, Raymond



Le 2 septembre 2020 est décédé à Laval, Monsieur Raymond Levesque à l'âge de 92 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe bien-aimée Lise Lecavalier, ses enfants Martine, Catherine (Sylvain Perreault) et Henri (Suzie Robichaud); son frère Rosaire (Noreen) et ses soeurs Réjeanne et Rhéa; ainsi que de nombreux parent et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe:(coin Christophe-Colomb)le dimanche 13 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 16h, suivi d'une cérémonie commémorative à 16h au même endroit.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.