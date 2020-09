CYR, Janine



À Saint-Eustache, le 16 mars 2020, à l'âge 92 ans est décédée Mme Janine Cyr.Elle laisse dans le deuil ses enfants, André (Louise), Léonie, Jean (Marie), feu Paul, Luce (Mike) et Danielle (Robert), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur, Annette et l'ami de très longue date de Mme Cyr, Jean-Pierre Brissette, ses neveuxet nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 16 septembre de 13h à 16h au :SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même mercredi à 16h en la chapelle du complexe.