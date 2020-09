PERRON, Justin



Le 17 août 2020, à l'âge de 45 ans, est décédé monsieur Justin Perron, fils de Adalbert Perron et de Louise Daigle.Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses enfants, Alexandre, Nicolas, Audrey et Daphné, ses petits-enfants, son frère Patrick, ses soeurs Sophie et Marie-Christine. Il laisse également dans le deuil ses neveux ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:234 CH. DES PATRIOTES NORDMONT-SAINT-HILAIRE, J3H 3H3Tél.: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 19 septembre 2020 de 13h à 17h.