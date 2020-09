PAQUETTE, Michel



Le 13 avril 2020 à l'âge de 72 ans, est décédé M. Michel Paquette, fils de feu Henri Paquette et Madeleine Motard et frère de feu Bernard et Gaetan.Il laisse dans le deuil sa famille dont il était si fier, son épouse Diane Provencher, son fils Martin (Caroline Viau), sa fille Karine, ses petites-filles adorées Chloé et Maélie, sa soeur Francine, ses frères Serge, Denis, Gérard, Daniel, Jean, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au chapiteau du Cimetière de Laval situé au 5505, rang du Bas St-François à Laval, H7E 4P2, le dimanche 13 septembre 2020 de 13h à 15h.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie commémorative, réservée à la famille, aura lieu ce jour même à 16h.La famille remercie le personnel de l'Institut de Cardiologie de Montréal pour leur accompagnement, leur dévouement et leur humanisme dans ces temps difficiles.Pour honorer sa mémoire, un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal serait apprécié.