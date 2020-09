COLETTA, Béatrice "Betty"



À l'hôpital de St-Jérôme, le 29 avril 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Béatrice " Betty " Coletta, épouse de Jean-Claude Michaud, de Lavaltrie.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son frère et sa soeur: Mathieu Coletta, Luisa Coletta, son filleul Carl Maisonneuve-Coletta, ses beaux-enfants: Marie-Claude Michaud (Luc Brouillette), Dominic Michaud (Cynthia Boisclair), ses petits-enfants: Jason, Megane, Jimmy, Liam et Xavier, son arrière-petit-fils James, son beau-frère Jean-Marc Michaud (Céline Massicotte), son neveu Steve Michaud, sa nièce Anouk Michaud Arseneault, autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 12 septembre 2020 de 13h à 14h30 au salon JOLIETTE. Une liturgie suivra à 14h30 en la chapelle du salon. Ses cendres seront déposées au columbarium F. Thériault inc. de Joliette.