PROULX, Raymond



À Montréal, le vendredi 4 septembre 2020 est décédé, à l'âge de 78 ans, Raymond Proulx, époux de feu Pierrette Cardinal.Il laisse dans le deuil son fils Hugo, ses filles Josée (Jean-Yves) et Sylvie, ses petits-enfants Steve, Jonathan, Alexandra, Sandrine et Jo-Ève, ses arrière-petits-enfants Alexi, Matiss et Mia, son frère Roger, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 18 septembre 2020 de 18h à 20h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 20h en la chapelle du complexe.