RIVET, Laurent



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Laurent Rivet, le 21 août 2020 à l'âge de 82 ans.Il laisse dans le deuil son frère Robert (Andrée Marin), sa soeur Florence (Jean-Claude Dagenais), son neveu Jean-Pierre (Sylvie Brodeur), ses nièces Lucie et Danielle (Réjean Desnoyers) ainsi que plusieurs parents et amis.Il était connu pour son travail aux Jeux olympiques de 1976. C'était un cavalier fabuleux, un juge et un humain incroyable. Il a chassé avec le Montreal hunt puis est venu à la chasse au lac des Deux Montagnes jusqu'à son décès. Il vécut une longue et fabuleuse vie avec sa femme Laurette. Il est décédé le jour de son anniversaire de mariage et un jour après son 82e anniversaire.La famille se recueillera en privé lors de l'inhumation au cimetière Le repos Saint-François D'Assise.