Balado: quel est l’intérêt d’un véhicule à hydrogène au Québec?

Bien que l’avenir semble se dessiner pour être électrique, certains constructeurs automobiles continuer de miser sur l’hydrogène. C’est le cas notamment de Toyota avec la Mirai et de Hyundai avec le Nexo.

Invité à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio animée par Antoine Joubert et Germain Goyer, Daniel Breton PDG de Mobilité Électrique Canada, a notamment déconstruit l’argument selon lequel la voiture à hydrogène était plus avantageuse sur le plan du ravitaillement que la voiture électrique. « Quand on regarde l’évolution rapide des technologies de batteries des véhicules électriques, [...] on est passé d’un temps de recharge, par exemple, d’une Nissan Leaf de 24 kWh en 2011 où ça te prenait trois-quarts d’heure pour recharger 80 kilomètres. Et là, en 15 minutes, tu peux en recharger 400 [kilomètres] dix ans plus tard. »

Ils ont également discuté de la piètre valeur de revente des véhicules à hydrogène sur le marché américain.

Au cours de cet épisode, il a également été question du dévoilement des Jeep Grand Wagoneer, Wrangler 4xe et Mercedes-Benz Classe S 2021.

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Toyota RAV4 Prime et Lincoln Continental.

Pour clore l’émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont vidé leur sac et étalé leurs frustrations en lien avec les embûches, qui sont de plus en plus nombreuses, pour circuler à Montréal en automobile.

