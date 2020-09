BriseBois, Lamoriello et Nill finalistes pour le titre de DG de l’année dans la LNH

La Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé mercredi que Julien BriseBois, du Lightning de Tampa Bay, Lou Lamoriello, des Islanders de New York, et Jim Nill, des Stars de Dallas, étaient les trois finalistes pour le trophée Jim Gregory, remis au directeur général de l’année.

Le gagnant sera annoncé samedi par les chaînes NBC Sports, Sportsnet et TVA Sports peu avant le match numéro 4 de la finale de l’Association de l’Ouest entre les Stars et les Golden Knights de Vegas.

Après une élimination hâtive en première ronde des éliminatoires 2019, BriseBois est allé chercher certains éléments manquant au Lightning pour lui permettre de rebondir cette année, en séries. Les défenseurs Kevin Shattenkirk et Luke Schenn, ainsi que l’attaquant Patrick Maroon, ont été des acquisitions importantes pour l’équipe de la Floride.

BriseBois s’est aussi assuré les services de l’attaquant Brayden Point et du gardien Andrei Vasilevskiy pour plusieurs années grâce à de nouvelles ententes. Ces décisions ont contribué aux présents succès du Lightning, finaliste dans l’Association de l’Est. Promu directeur général du Lightning en 2018 après avoir assisté pendant huit ans Steve Yzerman, BriseBois est nominé pour la première fois pour le trophée Jim Gregory.

En hausse

De leur côté, les Islanders ont poursuivi leur progression au cours de la deuxième année de Lamoriello en tant que directeur général de l’équipe. La formation new-yorkaise a bâti sur ses succès de la dernière année pour atteindre la finale de l’Est pour la première fois en 27 ans. Lamoriello a notamment accordé des contrats au gardien Semyon Varlamov et à l’attaquant Derick Brassard l’été dernier, en plus de prolonger les ententes avec Anders Lee, Anthony Beauvillier, Jordan Eberle et Brock Nelson. Plus tard dans l’année, il a acquis le défenseur Andy Greene et l’attaquant Jean-Gabriel Pageau. Lamoriello en est à sa 32e saison comme directeur général dans la LNH.

Pour sa part, Nill en est à sa septième saison comme directeur général des Stars, qui ont accédé à la finale de l’Ouest pour la première fois depuis 2007-2008. Nill a façonné l’équipe au fil des ans, notamment avec l’acquisition de Tyler Seguin en 2013 et de Ben Bishop en 2017. Il a également fait des choix payants lors des derniers repêchages, entre autres avec Denis Gurianov (2015) et Miro Heiskanen (2017), qui tirent leur épingle du jeu pendant les présentes séries. L’ajout des vétérans Joe Pavelski, Corey Perry, Andrej Sekera et Joel Kiviranta dans la dernière année a aussi profité aux Stars. Il s’agit de sa deuxième nomination pour le titre de DG de l’année dans la LNH.