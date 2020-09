LAVALLÉE-BONIN

Bernadette



Au Centre d'hébergement J.-Henri Charbonneau de Montréal, le 12 mai 2020, est décédée à l'âge de 92 ans,Madame Bernadette Bonin-Lavallée, autrefois de Berthierville, épouse de feu Roger Lavallée.Elle laisse dans le deuil ses trois filles: feu Nicole (Francesco Campanelli), Manon (Jean Dépin), Louise (Raynald Brochu), son fils Guy, ses petits-enfants: Fanie, Nadia et Sandra, ses arrière-petits-enfants: Théo, Juliette, Alicia et Benjamin, ainsi que ses neveux, nièces et autres parents et amis(es).La famille accueillera parents et amis à l'église de Berthierville, le samedi 19 septembre 2020 à 13h30 pour les condoléances et la messe à 14h. Suivra l'inhumation des cendres au cimetière paroissial.Les enfants de Madame Bonin-Lavallée souhaitent remercier tout le personnel soignant de ces établissements: CLSC Hochelaga Maisonneuve, l'Hôpital Santa-Cabrini, ainsi que ceux du Centre d'hébergement J.-Henri Charbonneau.CENTRE FUNÉRAIRE YVES HOULE530 RUE FRONTENAC, BERTHIERVILLETel : 450-836-4552