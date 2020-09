PAYANT, Germain



À Beauharnois, le 3 septembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Germain Payant, époux de Mme Thérèse Laberge.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Luc (Guylaine et sa fille Amélie), son petits-fils Yan-Christophe, ses soeurs: Annette (Yves), Suzanne (feu Claude) et Ginette (André), sa belle-soeur Cécile (Maurice), ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Les funérailles se tiendront le samedi 17 octobre 2020 à 11h en l'église Saint-Clément de Beauharnois. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 10h. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer.La famille tient à faire un remerciement spécial à la résidence Notre-Dame de la Paix de Melocheville pour les bons soins prodigués à Germain.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200