COVID-19 en France: nette hausse des nouveaux cas mais baisse en réanimation

Paris | Plus de 8000 nouveaux cas nouveaux de COVID-19 ont été comptabilisés en France au cours des dernières 24 heures, un chiffre supérieur à celui des deux derniers jours, mais le nombre de patients entrés en réanimation a été moins élevé que la veille, selon les données de la Direction générale de la santé (DGS) publiés mercredi.

Le nombre de nouveaux cas s’élève à 8577, précise la DGS dans un communiqué. La veille, 6500 nouveaux cas avaient été comptabilisés, et 4203 lundi. En fin de semaine dernière, on recensait entre 7000 et 9000 nouveaux cas quotidiens.

Le nombre de patients entrés dans un service de réanimation était de 71 sur les dernières 24 heures, portant le total à 599. Lors des 48 heures précédentes, le nombre d’entrées était supérieur à 80 par jour. La semaine dernière, la moyenne tournait autour de 50.

Le taux de positivité (part des cas positifs, au sein de l’ensemble des personnes testées sur 7 jours), est resté stable par rapport à la veille, soit 5,2%.

Trente personnes sont mortes de la COVID-19 depuis mardi, portant le nombre total de décès dus à cette maladie à 30 794 en France, depuis le début de l’épidémie en France.