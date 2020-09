ROBERGE, Paul



À Laval, le 23 août 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Paul Roberge, époux de Mme Nicole Bellerose et père de feu Sylvain.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel, Mireille (Christian) et Luc (Annie-Claude), ses petites-filles: Jade, Meredith et Pamela, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 13 septembre de 13h à 17h et de 19h à 21h au:LAVAL(450) 473-5934Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres, du lavage des mains et du port du masque obligatoire.