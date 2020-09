GALLAND, Jean-Charles



À Laval, le 14 mars à l'âge de 87 ans est décédé, Jean-Charles Galland.Il laisse dans le deuil, son épouse Jacqueline Gratton, ses enfants, Michel (Anna), Danielle, Benoît (Anne-Sophie), Sophie (François), ses petits-enfants, Charles, Simon (Marie-Ève), Maxime, Amélie, Benjamin, Ann-Katrine, Alexandre, Charlotte, Jean-Sébastien, Jonathan, Roxane, Yann et ses arrière-petits-enfants, Hugo, Gabriel, Juliette, sa soeur Marina, ses belles-soeurs et beau-frère, Juliette, Jeannine, Rémi, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une messe sera célébrée en toute intimité compte tenu de la situation actuelle le 12 septembre 2020 à 11h, à l'Église St-Martin de Laval, au 4080, boul. St-Martin O., Laval, Qc, H7T 1C1.Des dons, en sa mémoire, peuvent être faits à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.