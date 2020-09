Des choses à corriger

Les circonstances entourant cette défaite avec un but en fin de match font en sorte qu’elle est difficile à digérer.

Thierry Henry a reconnu que ce but a été dur à prendre, principalement en raison de la manière dont Jozy Altidore l’a inscrit à la 89e minute.

« On doit apprendre de nos erreurs. C’est une erreur qu’on ne doit pas commettre à ce moment du match. C’était un match assez ouvert, on a aussi eu des occasions. »

Altidore a profité d’une perte de ballon de Rudy Camacho pour faire la différence, ce qui est dommage pour l’arrière français, qui jouait une bonne rencontre.

Instinct de tueur

À travers les propos de Henry, on comprend qu’il aimerait voir ses hommes avoir un plus fort instinct de tueur devant le filet adverse.

« Quand tu joues contre une bonne équipe, si tu ne tues pas le match, tu vas te faire tuer éventuellement », a-t-il imagé.

Il a toutefois défendu le travail de Romell Quioto, coupable de deux hors-jeu alors qu’il venait de marquer chaque fois.

« Romell fait les appels qu’il veut, quand il marque ça vous convient, a tranché l’entraîneur-chef. Il faut juste qu’il continue ce qu’il a à faire. Il a des duels et il nous apporte beaucoup.»

Difficulté

Au-delà du résultat, Henry estime que son équipe a su faire la vie dure aux « Reds ».

On a réussi à les mettre en difficulté, c’est une équipe qui n’est pas facile à manœuvrer. On voit bien qu’ils nous respectent parce qu’ils défendent bas. »

« On se bat sur tous les ballons, on a de bonnes séquences de jeu et on les fait tourner, a ajouté Zachary Brault-Guillard (photo). On a le niveau pour jouer en haut et on le voit dans les matchs. »

L’arrière droit estime maintenant que l’équipe doit aborder ses deux prochains matchs à Vancouver la tête haute, surtout que l’équipe joue sur deux tableaux.

« Nous sommes des professionnels, on veut aller au plus haut. On a perdu ce soir [mercredi], mais ça compte aussi pour le championnat MLS.

« Il faut aller à Vancouver pour gagner ces deux matchs afin de se positionner en haut du tableau pour les séries. »