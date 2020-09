Des séries québécoises dans 194 pays

Unité 9, Au secours de Béatrice, Les pays d’en haut, Léo, Pour Sarah et Lâcher prise font partie des séries québécoises qui garnissent le catalogue TV5MONDEplus, une nouvelle plateforme de vidéo sur demande gratuite.

Lancé mercredi dans 194 pays, ce «Netflix des pays francophones» – comme aiment souligner certains médias européens – n’est toutefois pas disponible au Québec puisque les titres qu’il propose sont déjà offerts ailleurs, sur Club illico et ICI Tou.tv, par exemple.

De Passe-partout à Like-moi

TV5MONDEplus ressemble à n’importe quelle autre plateforme du genre. Les émissions y sont regroupées en 10 catégories : séries télé, environnement, culture et art de vivre, divertissement et découverte, etc.

Sous l’onglet jeunesse, on trouve les nouveaux épisodes de Passe-Partout, Cochon dingue et Canot cocasse. Du côté des films, on remarque Guibord s’en va-t-en guerre, de Philippe Falardeau, et 1987 et 1991, de Ricardo Trogi.

D’autres émissions bien connues des téléspectateurs d’ici, comme Format familial, Curieux Bégin, Di Stasio, L’épicerie, Faire œuvre utile, Les chefs! et Like-moi, y figurent aussi.

Au total, TV5MONDEplus compte 1000 heures de contenu canadien francophone, soit 40 % du menu total (2500 heures). Le reste est composé de productions françaises, belges, suisses et africaines. Elles sont toutes offertes en version originale française avec possibilité de cinq langues de sous-titrage: français, anglais, espagnol, arabe et allemand.

Pas de séries originales

Pour l’instant, TV5MONDEplus n’offre aucune série originale. La porte n’est toutefois pas fermée aux propositions, a signalé Marie-Philippe Bouchard, présidente-directrice générale de TV5 Québec Canada, au cours d’un point de presse virtuel auquel participaient également Steven Guilbeault, le ministre du Patrimoine canadien, et Mélanie Joly, la ministre du Développement économique et des Langues officielles. Le projet est d’ailleurs né quand cette dernière s’occupait du ministère du Patrimoine.

TV5MONDEplus a profité d’un investissement de 14,6 millions $ du gouvernement fédéral, dont 7,2 M$ spécialement destinés à l’acquisition de contenu canadien.

Bien que TV5MONDEplus soit inaccessible au Canada, une soixantaine de films, séries, documentaires et émissions jeunesse étrangères en français sont désormais disponibles sur tv5unis.ca.