Juste pour rire dévoile sa programmation spéciale

Juste pour rire présentera une centaine d’humoristes dans son édition spéciale, du 29 septembre au 10 octobre. Les Soirées Carte Blanche ont été confiées à Laurent Paquin, Korine Côté, Les Grandes Crues, Mehdi Bousaidan, Pier-Luc Funk et Phil Roy et seront filmées pour être diffusées cet hiver sur Noovo. Plusieurs spectacles seront disponibles virtuellement sur l’espace Yoop. Parmi ceux-ci, Eddy King, Phil Roy, Jean-Sébastien Girard et Neev animeront une soirée d’humour avec plusieurs invités. Rosalie Vaillancourt pilotera le Gala Zoofest tandis que Pierre-Yves Roy-Desmarais s’est vu confier la barre du Gala Live. Lise Dion sera de retour au festival pour souligner les 25 ans de son numéro marquant sur le point G. De son côté, le volet anglophone de Just For Laughs sera entièrement numérique.