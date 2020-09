La Banque du Canada maintient le taux directeur

La Banque du Canada a maintenu mercredi le taux directeur à sa valeur plancher de 0,25 %.

La banque centrale a expliqué que de faibles taux d’intérêt seront maintenus «jusqu’à ce que les capacités excédentaires de l’économie se résorbent».

L’institution fédérale a noté par communiqué que l’inflation demeurait très faible.

«L’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation est près de zéro – les prix de l’énergie et les services de voyage exerçant des pressions à la baisse –, et devrait demeurer bien en deçà de la cible à court terme. Les mesures de l’inflation fondamentale se situent entre 1,3 et 1,9 %, compte tenu des capacités excédentaires considérables de l’économie, et la mesure qui est la plus influencée par les prix des services affiche la plus faible croissance», a-t-elle affirmé.

La Banque du Canada a souligné que la reprise économique se faisait comme elle l’avait anticipé.

«La Banque s’attend toujours à ce que cette phase de réouverture vigoureuse soit suivie d’une période de récupération prolongée et inégale, pendant laquelle l’économie s’appuiera fortement sur des mesures de relance. Le rythme de la reprise reste étroitement lié à l’évolution de la pandémie de COVID-19 et des mesures de distanciation sociale nécessaires pour contenir la propagation du virus», a-t-elle mentionné.

La Banque a ajouté qu’elle continuera d’acheter massivement des obligations du gouvernement du Canada, au moins 5 milliards $ par semaine, afin d’injecter des liquidités dans l’économie.