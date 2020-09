La Petite-Patrie: il est petit, mais joli

Les adeptes du minimalisme seront certainement charmés par ce petit condo de 662 pieds carrés situé au cœur de La Petite-Patrie.

La propriété, qui est actuellement en vente pour 379 000$, offre un espace de vie lumineux et ingénieux. Rien n’a été laissé au hasard afin qu’il y ait le plus de rangement possible.

Le condo possède deux chambres ayant chacune gardé le cachet d’origine de la bâtisse construite en 1910. Les planchers en bois de pin d’origine ont également été bien entretenus au fil des ans.

Le condo, qui se trouve au troisième étage de la propriété, offre également un accès privé à une belle terrasse sur le toit.

Il vous sera donc possible d’y organiser des barbecues mémorables entre amis ou encore d'y siroter votre latté avec un pull lors des dimanches matin plus frais.

La propriété est actuellement en vente par Voula Lianos, du Groupe Sutton, pour 379 000$.