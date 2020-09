La série « The Walking Dead » tirera sa révérence en 2022

La série américaine à succès « The Walking Dead » s’achèvera en 2022 au terme d’une onzième saison étalée sur deux ans et qui comptera 24 épisodes, a annoncé mercredi son diffuseur aux États-Unis, la chaîne câblée AMC.

À cela s’ajouteront les six épisodes supplémentaires de la saison 10, au tournage perturbé par la pandémie, dont la diffusion est prévue en 2021.

Mais que les fans de « TWD » se rassurent, AMC a déjà commandé une nouvelle série, un « spin-off » centré sur les personnages de Daryl Dixon et Carol Peletier, deux des survivants de l’apocalypse.

Après « Fear The Walking Dead » (diffusée en 2015), première série dérivée de l’univers créé par le scénariste Robert Kirkman et l’illustrateur Tony Moore, ce nouveau « spin-off » sera diffusé par AMC à partir de 2023.

La chaîne travaille également à un troisième projet complémentaire de « TWD », baptisé « Tales of the Walking Dead » (les contes de « The Walking Dead »), qui s’intéressera plus en détail à certains personnages de la série originelle.

Adaptée d’une bande-dessinée, « The Walking Dead » met en scène les aventures des rares personnes à avoir survécu à une catastrophe déclenchée par un virus transformant les morts en zombies affamés de chair humaine, eux-mêmes contagieux.

Lancée en 2010, la série a été un immense succès, jusqu’à l’apogée de la saison 5, dont le premier épisode a battu le record d’audience de l’histoire du câble américain pour un programme non sportif, avec 17,3 millions de téléspectateurs.

« TWD » a ensuite accompagné la lente mais inexorable décélération du câble, concurrencé par la vidéo en ligne et les plateformes, jusqu’à passer pour la première fois en deçà du seuil des trois millions de téléspectateurs en mars dernier.

Il s’inscrit dans la suite de succès sans précédent de la chaîne AMC, qui a lancé successivement, sur quatre ans les séries « Mad Men », « Breaking Bad » et « The Walking Dead », toutes devenues cultes.

Elle cherche aujourd’hui à se renouveler mais malgré les bons parcours de « Fear the Walking Dead » et « Better Call Saul », respectivement spin-offs de « TWD » et de « Breaking Bad », n’a pas trouvé la nouvelle perle rare.