Les Raptors toujours en vie

Une victoire de 125 à 122 obtenue en deuxième période de prolongation, mercredi soir, à Orlando, a permis aux Raptors de Toronto de forcer la tenue d’un septième et ultime match dans leur série de second tour face aux Celtics de Boston.

C’est un panier de Kyle Lowry inscrit à 11 secondes de la fin de la deuxième période de surtemps qui a fait la différence. Jayson Tatum a réduit l’écart à 123-122 cinq secondes plus tard, mais Norman Powell a ensuite mis fin au débat en réussissant deux tirs de la ligne de lancer franc.

Lowry a encore une fois rendu de précieux services à la formation torontoise en inscrivant 33 points, huit rebonds et six mentions d’assistance. Powell a ajouté 23 points et Fred VanVleet, 21. Du côté des Celtics, Jaylen Brown a été le meneur avec 31 points.

Les Celtics ont pris une mince avance de quatre points au premier quart qu’ils ont su maintenir au deuxième. Après une demie, ils étaient en avance 52 à 48.

Les Raptors sont revenus en force au troisième engagement, qu’ils ont dominé 33 à 25. Mais les Celtics ont rebondi au quatrième quart et un panier de Daniel Theis a envoyé les deux équipes en prolongation.

Le septième match entre les Raptors et les Celtics aura lieu vendredi.