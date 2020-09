Nikita Kucherov fait mal aux Islanders

Un but de Nikita Kucherov marqué à neuf secondes de la fin du temps réglementaire a permis au Lightning de Tampa Bay de l’emporter 2 à 1 face aux Islanders de New York, mercredi soir, à Edmonton, et de prendre les devants 2 à 0 dans la finale de l’Association de l’Est.

Kucherov avait également fait très mal aux Islanders lors du premier match de la série en inscrivant cinq points dans une victoire de 8 à 2.

L’attaquant du Lightning a cette fois fait la différence avec son sixième but des séries, inscrit avec l’aide de Ryan McDonagh.

Matt Martin avait ouvert la marque pour les Islanders dès la deuxième minute de jeu de la rencontre en récupérant une rondelle devant le gardien Andrei Vasilevskiy. Victor Hedman a répliqué en fin d’engagement pour le Lightning avec un puissant tir de la ligne bleue.

Vasilevskiy a repoussé 27 tirs tandis que Semyon Varlamov a cédé deux fois sur 21 lancers.

Par ailleurs, l’attaquant du Lightning Alex Killorn a écopé d’une pénalité majeure et d’une inconduite de partie pour une mise en échec dangereuse à l’endroit de Brock Nelson au cours du premier vingt. Le joueur des Islanders a retraité au vestiaire, mais est revenu au jeu en deuxième période.

Les «Bolts» ont aussi été amputés de Brayden Point, qui s’est blessé et qui a forcé l’équipe à jouer avec neuf attaquants seulement en fin de rencontre.

Le match numéro 3 entre le Lightning et les Islanders aura lieu vendredi.