Nouveau site de dépistage: une trentaine de patient dès la première heure

La nouvelle clinique de dépistage de la COVID-19 du parc Colbert, située à Sainte-Foy sur l’avenue Dalton, a commencé à accueillir ses premiers patients dès 7h, ce mercredi matin.

Au passage du Journal, vers 7h30, plus d’une trentaine de patients était déjà en ligne, dans leur voiture, afin de se faire dépister.

Cette nouvelle installation augmente ainsi la capacité de dépistage de 600 prélèvements supplémentaires par jour, alors que des éclosions surviennent un peu partout dans la région.



La clinique accueillera les patients souhaitant se faire dépister, tous les jours de 7h à 20h.



Les autres sites de dépistage sont toujours en service, soit les deux installations sans rendez-vous, à Expo-Cité et Place Fleur de Lys, et celui avec rendez-vous, à la clinique désignée du Jeffery Hale.



Plus de détails à venir...