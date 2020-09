Où vont les meilleurs?

Avec l’élimination des Canucks de Vancouver, les équipes canadiennes viennent à nouveau de disparaître du portrait des séries de la Coupe Stanley. C’est devenu une habitude, malheureusement.

Les chiffres sont beaucoup trop frappants pour être le fruit du hasard. Le Canada abrite sept équipes sur 31 dans la Ligue. C’est presque le quart des équipes qui n’ont remporté aucune Coupe Stanley depuis 1993. Dans la même période, seulement quatre équipes canadiennes ont atteint la grande finale.

Plus on avance en séries, moins il y a d’équipes du Canada. Les statistiques peuvent être teintées par certains hasards, mais dans ce cas-ci, on doit parler d’un écart statistique beaucoup trop significatif pour être interprété comme un accident. Il faut chercher la cause qui explique l’écart.

Je sais que certains se risquent à des explications anecdotiques. Les fans de hockey du Canada sont trop impatients et forcent les équipes à penser à court terme. La pression médiatique est trop grande et réduit les performances des joueurs. Ces explications, bien qu’amusantes dans la discussion, n’apportent pas de réponse fondamentale.

La vérité simple, c’est que les équipes qui gagnent nettement moins sont souvent moins bonnes. Et elles sont moins bonnes parce qu’elles regroupent moins de bons joueurs. Simple et brutale, cette explication, mais c’est la seule qui tienne.

Les impôts

Le Canada a des impôts plus élevés. Lorsqu’un joueur de qualité devient agent libre, il décide de l’équipe qu’il veut rejoindre, mais décide aussi du pays où il paiera ses impôts. Voilà l’un des exemples d’occasions où le Canada attire moins.

On dira que le Canada est le « plus meilleur pays du monde ». On ajoutera que les soins de santé y sont gratuits. Lorsque des athlètes font un choix économique, ils tranchent la question. Les discours politiques ne pèsent pas lourd lorsque le comptable présente les faits bruts.

Tout cela pour dire que le hockey, ce n’est qu’un jeu. Les partisans du Canadien et des autres équipes au nord de la frontière s’impatientent et appellent dans les lignes ouvertes. Mais bon, on peut s’en remettre.

Fuite de sommités

Cependant, la situation de la Ligue nationale de hockey nous fournit des enseignements utiles dans toutes les sphères de la société. La même réalité doit se répliquer pour nombre de talents exceptionnels très populaires, à l’image des étoiles du hockey.

Nul doute que des chercheurs scientifiques, des profs d’université, des médecins super spécialistes, des physiciens, des génies informatiques et bien d’autres signent aux États-Unis. La différence, c’est que dans le cas du hockey, l’existence d’une compétition directe et annuelle fournit une indication de la réalité. Dans les autres secteurs, il n’existe pas de compétition aussi formelle pour mesurer les écarts de performance.

Habitués à des niveaux de taxation élevés, nous avons tendance à oublier quelles en sont les conséquences. Nous nous plaignons parfois de ne pas en avoir pour notre argent. Mais nous oublions facilement qu’une saignée trop forte sur les revenus fait fuir le talent.