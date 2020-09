Pacioretty en mode présent

Il y a un monde de différences entre 2014 et 2020. En 2014, Max Pacioretty participait à sa première finale d’association. À cette époque, il portait les couleurs du Canadien, Brian Gionta était le capitaine de son équipe et Carey Price se blessait au genou droit après un contact avec Chris Kreider dès le premier match de la finale de l’Est face aux Rangers de New York.

Avec Dustin Tokarski devant le filet, le CH avait finalement perdu en six matchs contre les Rangers. Pour Pacioretty et ses coéquipiers, c’était la fin d’une belle aventure.

Six ans plus tard, Pacioretty est de retour dans le carré d’as. Mais cette fois, comme membre des Golden Knights de Vegas. Après deux matchs en finale de l’Ouest, c’est l’égalité 1 à 1 contre les Stars de Dallas.

De glace

À la veille du troisième match face aux Stars, l’Américain de 31 ans n’a pas recyclé la cassette des clichés pour dire à quel point il avait appris de sa première expérience à une finale d’association.

Questionné à ce sujet par le représentant du Journal, Pacioretty est demeuré de glace.

« Je n’ai pas retenu beaucoup de choses, a-t-il répliqué lors d’une visioconférence. On parle de circonstances complètement différentes aujourd’hui. Je joue pour une autre équipe, je me retrouve dans une bulle à Edmonton, c’est différent.

« Les gens aiment parler des expériences du passé et dire que tu apprends toujours plusieurs choses. J’ai probablement appris un peu, mais je préfère maintenant me concentrer sur mon équipe et ce que je peux apporter. Je peux aider l’équipe en jouant des rôles différents tous les soirs. En 2014, ce n’était pas la même chose.

« Nous savons comment nous devons jouer pour connaître du succès, a-t-il poursuivi. Je peux toutefois dire que j’ai déjà participé à une finale d’association. Mais aujourd’hui, c’est une histoire complètement différente. »

Avec Stastny et Roy

En 13 matchs depuis le début des séries, Pacioretty a récolté 8 points (5 buts, 3 passes). Au dernier match, Peter DeBoer l’a utilisé à l’aile gauche aux côtés de Paul Stastny et de Nicolas Roy. En 2014 avec le CH, le numéro 67 avait amassé 11 points (5 buts, 6 passes) en 17 rencontres des séries.

Pacioretty s’est absenté pour quatre des cinq premiers matchs des Knights en séries en raison d’une blessure non divulguée.