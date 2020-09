Photo controversée: «on peut toujours faire plus attention», dit Legault

François Legault s’est défendu mercredi d’avoir enfreint les règles sanitaires après une prise d’images à Mississauga, en Ontario, où on le voit attablé et porter un toast en compagnie de son homologue ontarien, Doug Ford, sans masque, un verre de bière à la main.

«Ce qu’il est important de dire, c’est qu’on a respecté le port du masque jusqu’à ce qu’on soit assis. [...] Puis on n’a pas cogné les verres. Mais on peut toujours faire plus attention. Nos bouches sont restées à plus de deux mètres», a-t-il lancé mercredi, le sourire aux lèvres, au lendemain de l’événement.

Plusieurs voix se sont élevées sur les réseaux sociaux pour dénoncer l’incohérence de la situation au moment où le gouvernement provincial insiste auprès de la population sur l’importante de respecter les règles sanitaires pour prévenir la propagation de la COVID-19.

«Le premier ministre a un devoir d’exemplarité. Il doit être irréprochable dans son respect des consignes. Il ne peut pas d’un côté blâmer les Québécois et parler de leur serrer la vis, et de l’autre poser des gestes qui ne respectent pas les consignes les plus élémentaires», a indiqué, entre autres, la porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de santé, Marie Montpetit.

En conférence de presse, François Legault a aussi dû s’expliquer sur le bien-fondé d’une telle rencontre en personne entre décideurs au moment où plusieurs de ses ministres se sont placés en isolement après avoir été en contact avec la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, qui a été déclarée positive à la COVID-19.

«On n’avait pas tous les ministres puis on a respecté le deux mètres. On a porté des masques dans les rencontres avant de s’asseoir, donc je ne pense pas qu’on a pris de risques depuis hier», a-t-il précisé relativement au sommet entre le Québec et l’Ontario.