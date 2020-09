Pillsbury propose une pâte à biscuits pouvant être mangée crue

Qui n’a pas déjà mangé une préparation pour gâteau ou tout autre dessert appétissant avant même de le mettre au four?

Les becs sucrés seront certainement ravis d’apprendre que Pillsbury Canada a mis en vente une pâte à biscuits que l’on peut consommer crue, bien qu’on puisse aussi la faire cuire comme on a l’habitude de le faire.

Pillsbury va ainsi remplacer tous ses produits de pâte à biscuits réfrigérée par des préparations que l’on peut manger crue ou cuite. L’entreprise américaine, qui existe depuis 151 ans, a indiqué mercredi que le «processus de préparation et les ingrédients de la pâte à biscuits Pillsbury, dont la farine traitée à la chaleur et les œufs pasteurisés, sont conformes aux normes les plus strictes du secteur».